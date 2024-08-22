Чи будуть українці будувати майбутнє в Україні — деталі опитування

Скільки українців хочуть будувати майбутнє в Україні — результати опитування
Переважна більшість українців пишаються своїм громадянством, та хочуть будувати своє майбутнє життя в Україні. Такі настрої панують у кожного з опитаних громадян.
Про це заявив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань під час презентації результатів опитування, спільно з Центром Разумкова, пише "Укрінформ" у четвер, 22 серпня.
Скільки українців хочуть будувати майбутнє в Україні
Саме опитування проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року.
"Абсолютна більшість українців (88%) пишаються своїм громадянством. Вже третій рік поспіль гордість за своє громадянство перебуває на майже однаково високому рівні (2022 р. — 90,5%, 2023 р. — 88,5%, 2024 р. — 88%), що є найвищими показниками за роки соціологічного моніторингу. Такий рівень гордості присутній серед представників усіх вікових груп", — каже Гарань.
Опитування також показало, що 86% респондентів хочуть будувати своє майбутнє життя в Україні, причому 59% демонструють однозначну налаштованість залишатися в Україні. Таке бажання превалює серед людей з різним рівнем достатку і в усіх вікових групах. Однак налаштованість залишатися в Україні зростає. Так, якщо серед молоді будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30–39 років — 81%, 40–49 років — 87%, 50–59 років — 90%, і серед найстарших — 93%.
Науковець також повідомив, що в опитуванні було традиційне запитання, яке ставлять соціологи — референдум.
"Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність", — сказав він.
Водночас за його словами позитивних оцінок напряму розвитку подій в Україні, за останній рік поменшало: наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямі, (торік було 49%) тоді як 37% вважають цей напрям неправильним. Чоловіки дещо частіше за жінок оцінюють правильний напрямок, а от серед жінок більш виражена невизначеність.
А серед почуттів, які респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює:
- надія — 61%;
- тривога — 40%;
- оптимізм — 33,5%.
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