Чи будуть українці будувати майбутнє в Україні — деталі опитування

Українці тримають прапор України. Фото: УНІАН

Переважна більшість українців пишаються своїм громадянством, та хочуть будувати своє майбутнє життя в Україні. Такі настрої панують у кожного з опитаних громадян.

Про це заявив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань під час презентації результатів опитування, спільно з Центром Разумкова, пише "Укрінформ" у четвер, 22 серпня.

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Скільки українців хочуть будувати майбутнє в Україні

Саме опитування проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року.

"Абсолютна більшість українців (88%) пишаються своїм громадянством. Вже третій рік поспіль гордість за своє громадянство перебуває на майже однаково високому рівні (2022 р. — 90,5%, 2023 р. — 88,5%, 2024 р. — 88%), що є найвищими показниками за роки соціологічного моніторингу. Такий рівень гордості присутній серед представників усіх вікових груп", — каже Гарань.

Джерело: Укрінформ

Опитування також показало, що 86% респондентів хочуть будувати своє майбутнє життя в Україні, причому 59% демонструють однозначну налаштованість залишатися в Україні. Таке бажання превалює серед людей з різним рівнем достатку і в усіх вікових групах. Однак налаштованість залишатися в Україні зростає. Так, якщо серед молоді будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30–39 років — 81%, 40–49 років — 87%, 50–59 років — 90%, і серед найстарших — 93%.

Джерело: Укрінформ

Науковець також повідомив, що в опитуванні було традиційне запитання, яке ставлять соціологи — референдум.

"Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність", — сказав він.

Джерело: Укрінформ

Водночас за його словами позитивних оцінок напряму розвитку подій в Україні, за останній рік поменшало: наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямі, (торік було 49%) тоді як 37% вважають цей напрям неправильним. Чоловіки дещо частіше за жінок оцінюють правильний напрямок, а от серед жінок більш виражена невизначеність.

Джерело: Укрінформ

А серед почуттів, які респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює:

надія — 61%;

тривога — 40%;

оптимізм — 33,5%.