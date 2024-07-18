В Україні арештували майно соратника Януковича на 1 млрд грн

Маєток довіреної особи Януковича. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України арештовано майно довіреної особи колишнього президента України Віктора Януковича на понад один мільярд гривень. Колишнього народного депутата підозрюють у фінансовій допомозі російським загарбникам.

Про це повідомили в СБУ у четвер, 18 липня.

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Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Йдеться про банківські рахунки та чотири квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці. Також є сім автомобілів преміумкласу, серед яких Maybach.

Фігурант справи був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та був членом забороненої Партії регіонів.

Згідно з матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни екснардеп виїхав за кордон та організував оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Це передусім знеболювальні засоби для аптечок та військових шпиталів самопроголошених республік.

Для виробництва медикаментів екснардеп залучив підконтрольну йому фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині.

Після відкриття рахунків у "республіканському банку ДНР" підприємство фігуранта справи щороку сплачувало до бюджету терористичної організації "ДНР" податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

Слідчі Національної поліції повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненого організованою групою осіб.

Картини і статуї в маєтку колаборанта. Фото: СБУ

Маєток колаборанта в Україні. Фото: СБУ

Спальня маєтку довіреної особи Януковича. Фото: СБУ

Автомобіль Maybach колаборанта. Фото: СБУ

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