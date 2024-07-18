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В Україні арештували майно довіреної особи Януковича на понад один мільярд гривень

18 липня 2024 14:58
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
В Україні арештували майно соратника Януковича на 1 млрд грн
Маєток довіреної особи Януковича. Фото: СБУ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

За матеріалами Служби безпеки України арештовано майно довіреної особи колишнього президента України Віктора Януковича на понад один мільярд гривень. Колишнього народного депутата підозрюють у фінансовій допомозі російським загарбникам.

Про це повідомили в СБУ у четвер, 18 липня.

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Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Йдеться про банківські рахунки та чотири квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці. Також є сім автомобілів преміумкласу, серед яких Maybach.

Фігурант справи був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та був членом забороненої Партії регіонів.

Згідно з матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни екснардеп виїхав за кордон та організував оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".
Це передусім знеболювальні засоби для аптечок та військових шпиталів самопроголошених республік.

Для виробництва медикаментів екснардеп залучив підконтрольну йому фармкомпанію у тимчасово захопленій Горлівці на Донеччині.

Після відкриття рахунків у "республіканському банку ДНР" підприємство фігуранта справи щороку сплачувало до бюджету терористичної організації "ДНР" податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань.

Слідчі Національної поліції повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненого організованою групою осіб.

маєток колаборанта
Картини і статуї в маєтку колаборанта. Фото: СБУ
арешт майна колаборанта
Маєток колаборанта в Україні. Фото: СБУ
колаборант
Спальня маєтку довіреної особи Януковича. Фото: СБУ
майбах
Автомобіль Maybach колаборанта. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.

У Львові оперативники Служби безпеки України затримали скандального колишнього міського прокурора Ростислава Ільницького та його тещу, адвокатку Богдану Москву. Їм інкримінують отримання хабаря за ухилення від мобілізації та участь в організованій оборудці.

СБУ Віктор Янукович нерухомість Україна Колаборант майно Нацполіція

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