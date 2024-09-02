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Зеленський відзвітував про результати перемовин із прем'єр-міністром Нідерландів

2 вересня 2024 17:53
Валерія Барановська - редактор
Візит прем'єр-міністра Нідерландів до України — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Валерія Барановська - редактор

Під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа до України обговорювалися питання безпеки, зокрема посилення ППО, а також розвитку освіти, включаючи запуск нового освітнього застосунку "Мрія". Крім того, було оголошено про новий пакет допомоги від Нідерландів і можливість патронату країни над Запоріжжям.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня.

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Сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів разом із Президентом навідалися до Запоріжжя. Під час зустрічі на Хортиці обговорювалися питання безпеки та розвитку освіти в Україні. Зокрема, було представлено новий освітній застосунок "Мрія", який стане аналогом "Дії" для освіти. 

"Сьогодні ми говорили саме про це – про посилення ППО, про нові системи ППО й про ракети до них. Про F-16 для України. І про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта. Снаряди для воїнів, техніка. І захист життя по всій країні, зокрема нашої енергетики", — зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги від Нідерландів. Також обговорювалося питання про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям.

"Це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від прем’єр-міністра Схофа та всіх діячів", — підсумував Зеленський.

Зеленський відзвітував про результати перемовин із прем'єр-міністром Нідерландів - фото 1
Допис Зеленського. Фото: скриншот

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