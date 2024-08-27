Вибори президента в США — Єрмак пояснив, як Україна працює з кандидатами

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не втручається у вибори в Сполучених Штатах Америки. За його словами, наразі країна працює з обома кандидатами.

Про це Андрій Єрмак сказав на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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"Україна не втручається у вибори в США, а працює з обома кандидатами, пояснюючи їм важливість нашої перемоги", — наголосив Єрмак.

За його словами, головне завдання урядовців — щоденно інформувати кожного з кандидатів про ситуацію на фронті та актуальні потреби військових.