Вибори президента в США — Єрмак пояснив, як Україна працює з кандидатами

Єрмак пояснив, як Україна працює з кандидатами в президенти США
27 серпня 2024 17:13
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не втручається у вибори в Сполучених Штатах Америки. За його словами, наразі країна працює з обома кандидатами.
Про це Андрій Єрмак сказав на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.
Читайте також:
Вибори президента в США
"Україна не втручається у вибори в США, а працює з обома кандидатами, пояснюючи їм важливість нашої перемоги", — наголосив Єрмак.
За його словами, головне завдання урядовців — щоденно інформувати кожного з кандидатів про ситуацію на фронті та актуальні потреби військових.
Читайте Новини.LIVE!