Рада заборонила російську церкву - що робити вірянам УПЦ МП

Що робити вірянам російської церкви після її заборони — думки нардепів про реакцію суспільства
Верховна Рада України проголосувала за заборону російської церкви в Україні. Тепер в УПЦ МП є кілька місяців на те, щоб перейти до ПЦУ. такий самий вибір стоїть і перед вірянами.
Про це в коментарях Новини.LIVE розповіли народні депутати України.
Заборона російської церкви
"Це для держави можливість чітко довести, через судовий процес, наявність російської агентури під прикриттям церковних організацій. А для суспільства зменшення кількості "рускава мира". Для прихожан в церковній організації найголовніше Віра, то ж побажаю їм знайти Віру в тих церковних організаціях, які не підтримують країну-агресора", — сказав Новини.LIVE нардеп Ярослав Юрчишин.
Додамо, що не всы нардепи одноголосно пыдтримали цей закон. Результати голосування по фракціях:
- Слуга народу — 173,
- Європейська Солідарність — 25,
- Батьківщина — 17,
- Платформа за життя та мир — 1,
- За майбутнє — 9,
- Голос — 18,
- Довіра — 11,
- Відновлення України — 0,
- Позафракційні — 11.
"Прийняття цього законопроекту це історичний момент. Він означає, що ми повністю від’єднуємося від усіх духовних зв'язків з РФ, які дуже довго тягнулися. І фактично цим законом ми закликаємо всі парафії і церкви УПЦ МП доєднатися до ПЦУ. Для парафіян цієї церкви це сигнал, що слід відмовитися від цього зв'язку. В них буде для цього визначений час і вони зможуть спокійно перейти і завершити цей історичний момент", — сказав Новини.LIVE нардеп Юрій Камельчук.
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