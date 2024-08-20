Рада заборонила російську церкву - що робити вірянам УПЦ МП

Віряни УПЦ МП на мітингу під Лаврою. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України проголосувала за заборону російської церкви в Україні. Тепер в УПЦ МП є кілька місяців на те, щоб перейти до ПЦУ. такий самий вибір стоїть і перед вірянами.

Про це в коментарях Новини.LIVE розповіли народні депутати України.

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Заборона російської церкви

"Це для держави можливість чітко довести, через судовий процес, наявність російської агентури під прикриттям церковних організацій. А для суспільства зменшення кількості "рускава мира". Для прихожан в церковній організації найголовніше Віра, то ж побажаю їм знайти Віру в тих церковних організаціях, які не підтримують країну-агресора", — сказав Новини.LIVE нардеп Ярослав Юрчишин.

Додамо, що не всы нардепи одноголосно пыдтримали цей закон. Результати голосування по фракціях:

Слуга народу — 173,

Європейська Солідарність — 25,

Батьківщина — 17,

Платформа за життя та мир — 1,

За майбутнє — 9,

Голос — 18,

Довіра — 11,

Відновлення України — 0,

Позафракційні — 11.

Голосування ВРУ за заборону російської церкви. Фото: Скріншот

"Прийняття цього законопроекту це історичний момент. Він означає, що ми повністю від’єднуємося від усіх духовних зв'язків з РФ, які дуже довго тягнулися. І фактично цим законом ми закликаємо всі парафії і церкви УПЦ МП доєднатися до ПЦУ. Для парафіян цієї церкви це сигнал, що слід відмовитися від цього зв'язку. В них буде для цього визначений час і вони зможуть спокійно перейти і завершити цей історичний момент", — сказав Новини.LIVE нардеп Юрій Камельчук.