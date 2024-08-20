Рада запретила русскую церковь - что делать верующим УПЦ МП

Верующие УПЦ МП на митинге под Лаврой. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада проголосовала за запрет русской церкви в Украине. Теперь у УПЦ МП есть несколько месяцев на то, чтобы перейти в ПЦУ. Такой же выбор стоит и перед верующими.

Об этом в комментариях Новини.LIVE рассказали народные депутаты Украины.

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Запрет русской церкви

"Это для государства возможность четко доказать, через судебный процесс, наличие российской агентуры под прикрытием церковных организаций. А для общества уменьшение количества "руска мира". Для прихожан в церковной организации самое главное Вера, то пожелаю им найти веру в тех церковных организациях, которые не поддерживают страну-агрессора" , — сказал Новини.LIVE нардеп Ярослав Юрчишин.

Добавим, что не все нардепы единогласно поддержали этот закон. Результаты голосования по фракциям:

Слуга народу — 173,

Європейська Солідарність — 25,

Батьківщина — 17,

Платформа за життя та мир — 1,

За майбутнє — 9,

Голос — 18,

Довіра — 11,

Відновлення України — 0,

Позафракційні — 11.

Голосование ВРУ за запрет русской церкви. Фото: Скриншот

"Принятие этого законопроекта это исторический момент. Он означает, что мы полностью отсоединяемся от всех духовных связей с РФ, которые очень долго тянулись. И фактически этим законом мы призываем все приходы и церкви УПЦ МП присоединиться к ПЦУ. Для прихожан этой церкви это сигнал, что следует отказаться от этой связи. У них будет для этого определенное время и они смогут спокойно перейти и завершить этот исторический момент", — сказал Новини.LIVE нардеп Юрий Камельчук.