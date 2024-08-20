Рада запретила русскую церковь - что делать верующим УПЦ МП

Что делать верующим русской церкви после ее запрета — мнения нардепов о реакции общества
Верховная Рада проголосовала за запрет русской церкви в Украине. Теперь у УПЦ МП есть несколько месяцев на то, чтобы перейти в ПЦУ. Такой же выбор стоит и перед верующими.
Об этом в комментариях Новини.LIVE рассказали народные депутаты Украины.
Запрет русской церкви
"Это для государства возможность четко доказать, через судебный процесс, наличие российской агентуры под прикрытием церковных организаций. А для общества уменьшение количества "руска мира". Для прихожан в церковной организации самое главное Вера, то пожелаю им найти веру в тех церковных организациях, которые не поддерживают страну-агрессора" , — сказал Новини.LIVE нардеп Ярослав Юрчишин.
Добавим, что не все нардепы единогласно поддержали этот закон. Результаты голосования по фракциям:
- Слуга народу — 173,
- Європейська Солідарність — 25,
- Батьківщина — 17,
- Платформа за життя та мир — 1,
- За майбутнє — 9,
- Голос — 18,
- Довіра — 11,
- Відновлення України — 0,
- Позафракційні — 11.
"Принятие этого законопроекта это исторический момент. Он означает, что мы полностью отсоединяемся от всех духовных связей с РФ, которые очень долго тянулись. И фактически этим законом мы призываем все приходы и церкви УПЦ МП присоединиться к ПЦУ. Для прихожан этой церкви это сигнал, что следует отказаться от этой связи. У них будет для этого определенное время и они смогут спокойно перейти и завершить этот исторический момент", — сказал Новини.LIVE нардеп Юрий Камельчук.
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