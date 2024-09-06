У ДПСУ відповіли чи є загроза з боку Білорусі для України

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: УНІАН

У розвідці не зафіксували нестандартних ситуацій чи провокацій на лінії розмежування після заяви білоруської влади про стягнення військ до кордону України. Попри це прикордонники і підрозділи Збройних сил та Національної гвардії повністю контролюють лінію державного кордону.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Андрій Демченко повідомив, що заяви влади Білорусі про перекидання військ до кордону з Україною несуть психологічний характер для нагнітання ситуації. Розвідка не зафіксувала нестандартних ситуацій чи провокацій по лінії кордону. Під час моніторингу українські розвідники не помітили ворожої техніки чи особового складу в безпосередній близькості до кордону.

"Це чергова риторика Білорусі, бо неодноразово ця країна намагалася перекинути відповідальність на нашу країну, що ми становимо загрозу, що ми перекидаємо то зброю, то вибухівку до Білорусі. В цьому контексті вони проводять постійне навчання, і це нагнітання ситуації, і, власне, таким чином відволікання уваги від більш важливих моментів війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати країну-терористку. І треба розуміти, що за останній період, як і раніше, ситуація на кордоні не зазнала змін", — зазначив Демченко.

Попри це, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України продовжують постійний контроль кордону. Речник ДПСУ додав, що Росія хоче змусити Білорусь вступити у війну проти України.

"Маємо мати сильні оборонні позиції, бо якщо Росія дотисне Білорусь, а я думаю, що країна-терористка дуже цього прагне, щоб Білорусь більш масштабно долучилася до цієї війни, то, звісно, що цей напрямок буде ще більш загрозливим. Тому ми і продовжуємо укріплювати і лінію кордону, і прикордоння в фортифікаційному відношенні, для того щоб наші хлопці, наші захисники мали всі можливості відбивати будь-яку атаку, яка може йти з цього напрямку", — сказав Демченко.