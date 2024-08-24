День Незалежності 2024 — Сирський звернувся до українців

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Фото: Харківський медіа хаб

Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Олександр Сирський звернувся до українців з привітанням з нагоди Дня Незалежності. Він підкреслив незламність українського народу та військових у боротьбі за свободу та суверенітет країни.

Свій допис генерал-полковник опублікував у Facebook у суботу, 24 серпня.

Читайте також:

Сирський привітав з Днем Незалежності

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українські військові борються за незалежність на фронті щодня і щосекунди.

"Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни — коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний" — сказав Сирський.

Він також підкреслив, що боротьба за незалежність триває на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках.

"Воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога", — додав генерал-полковник.

Сирський зазначив, що незалежність тече у крові українців.

"Наша Незалежність — у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю. Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях. Наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу", — йдеться у повідомленні.

Головком відзначив, що незалежність України будується на вірі у перемогу.