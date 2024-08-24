День Незалежності 2024 — Сухопутні війська привітали українців зі світом

Сухопутні війська ЗСУ привітали українців з Днем Незалежності — відео
24 серпня 2024 07:59
Українські військові. Фото: Генштаб
Військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) привітали українців з 33-ю річницею Незалежності. Захисники звернулись до побратимів та громадян.
Відео привітань опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Facebook.
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Військові привітали українців з Днем Незалежності
За словами генерал-лейтенанта воїни привітали побратимів, посестер та громадян України з Днем Незалежності України.
Військові кажуть, що для когось Незалежність — це мати вибір способу життя та можливість дихати українським повітрям, а для когось — це здатність розвивати мову, культуру і традиції.
"Маю за честь поділитися цими вітаннями, приєднуюсь до кожного слова", — додав Павлюк.
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