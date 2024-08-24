День Незалежності 2024 — Сухопутні війська привітали українців зі світом

Українські військові. Фото: Генштаб

Військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) привітали українців з 33-ю річницею Незалежності. Захисники звернулись до побратимів та громадян.

Відео привітань опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у Facebook.

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За словами генерал-лейтенанта воїни привітали побратимів, посестер та громадян України з Днем Незалежності України.

Військові кажуть, що для когось Незалежність — це мати вибір способу життя та можливість дихати українським повітрям, а для когось — це здатність розвивати мову, культуру і традиції.

"Маю за честь поділитися цими вітаннями, приєднуюсь до кожного слова", — додав Павлюк.