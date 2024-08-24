День Независимости 2024 — Сырский обратился к украинцам

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. Фото: Харьковский медиа хаб

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обратился к украинцам с поздравлением по случаю Дня Независимости. Он подчеркнул стойкость украинского народа и военных в борьбе за свободу и суверенитет страны.

Свое сообщение генерал-полковник опубликовал в Facebook в субботу, 24 августа.

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские военные борются за независимость на фронте ежедневно и ежесекундно.

"Мы защищали нашу Независимость с первых дней войны — когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковскую область, поднимали наш флаг над Херсоном и островом Змеиный" — сказал Сырский.

Он также подчеркнул, что борьба за независимость продолжается на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях.

"Воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага", — добавил генерал-полковник.

Сырский отметил, что независимость течет в крови украинцев.

"Наша Независимость — в нашей крови. В крови, текущей в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю. Наша Независимость — в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за муки наших пленных в российских застенках. Наша Независимость — в мести за каждого военного, павшего з оружием в руках, до последнего дыхания защищая свою землю и свободу» , — говорится в сообщении.

Главком отметил, что независимость Украины строится на вере в победу.