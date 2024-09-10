Екскомандир Азову Максим Жорін прокоментував бійку з військовим у Смілі

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: vsn

У Смілі Черкаської області днями відбулася бійка, в якій місцевий мешканець побив військовослужбовця. Наразі розпочато розслідування у справі та щодо ймовірної бездіяльності правоохоронних органів міста.

На інцидент відреагував екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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Побиття військового у Смілі

"У ситуації з побиттям військового у Смілі підтримаю тільки одну сторону — Дмитра Кухарчука. Він шукає небайдужих громадян, які можуть провести виховну бесіду з місцевим бидлом, за винагороду", — йдеться у повідомленні.

Жорін заявив, що не буде підтримувати військового, який "не зміг постояти за себе" та просив вибачення перед чоловіком, який його побив.

"Стосовно самого сільського маминого бандита, тут ефективним може бути тільки варіант комплексного виховання: спочатку від активних українців, потім від правоохоронних органів", — додав він.

Скриншот допису Жоріна

Зазначимо, що Дмитро Кухарчук — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр. Раніше він також прокоментував на інцидент з побиттям військового у Смілі.

Він вказав на ймовірні зв'язки місцевих поліцейських з нападником, оскільки вони взагалі ніяк не зреагували на ситуацію, бо "нема заяви".

"А переляканий військовий замість відповіді записав відео з вибаченнями. І саме це для мене — края. Я знаю і розумію що серед військових багато дегенератів, але, одягаючи форму на розмову з "підмуркуючим" світом, будь готовий за неї відповідати", — написав він у дописі.

На думку Кухарчука, така поведінка "не гідна військового", і він обурений, що ця новина слабо поширилася у соцмережах. Тому командир відкрив збір для "виконавця найяскравішого покарання".

Скриншот допису Кухарчука