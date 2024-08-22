В Міненерго проінформували щодо відключень сьогодні, 22 серпня

Генератори на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні досі триває спека, тому фіксується нелегка ситуація в енергосистемі. Водночас сьогодні відключення електроенергії для населення не планується.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у четвер, 22 серпня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі

Так, через спеку в енергосистемі зростає дефіцит світла, але енергетики мінімізують обмеження. З початку тижня оператори системи передач Укренерго були змушені вдаватися до застосування планових графіків відключень, але вони були в меншому обсязі, аніж очікувалось.

"Сьогодні, 22 серпня, попередньо застосовувати заходи обмеження не планується", — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, енергетики працюють практично цілодобово, щоб не просто готувати енергосистему до осінньо-зимового періоду, а й цей складний літній період, який є періодом найбільших ремонтних та відновлювальних робіт.