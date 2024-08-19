Графіки відключення світла в Україні 20 серпня

Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У понеділок, 19 серпня, з 18:00 до 21:30 в Україні очікується впровадження графіків відключення електроенергії. Причиною є зростання використання електроприладів через спеку.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення електроенергії з застосуванням однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30. Споживання електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури та оборонної промисловості залишиться без змін і не підлягатиме обмеженням.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Причини впровадження графіків відключення світла

З поверненням спеки в Україні знову виникають проблеми з електропостачанням. Головна причина — це наслідки масштабних атак російських військ на енергетичну інфраструктуру у період з березня по червень цього року. Внаслідок знищення або пошкодження теплових і гідроелектростанцій, країна втратила 9 гігаватів потужності. Хоча частина з цієї потужності вже відновлена, дефіцит в енергосистемі знову зріс через підвищене споживання в умовах спеки.