Пошкодив понад 70 могил цивільних та військових — що вирішив апеляційний суд

Суддя оголошує вирок. Фото: УНІАН

У понеділок, 19 серпня, Вінницький апеляційний суд підтвердив рішення слідчого судді Іллінецького районного суду, яке передбачає арешт підозрюваного. Чоловіка звинувачують у навмисному пошкодженні 72 могил на кладовищі в Іллінцях Вінницької області.

Про це повідомила пресслужба Вінницького апеляційного суду.

Читайте також:

Деталі справи

Адвокат підозрюваного заявив, що наразі немає достатніх доказів, які підтверджують причетність чоловіка до цього злочину. Сам підозрюваний також відмовився давати свідчення.

В апеляційній скарзі адвокат просив скасувати рішення суду першої інстанції та відхилити клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави майже у 250 тисяч гривень.

Рішення суду

Суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Іллінецького районного суду. Згідно з рішенням суду, тридцяти шести річного жителя Іллінців підозрюють у навмисному пошкодженні могил, серед яких шість належать військовослужбовцям. Такі дії караються ув'язненням від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 могил цивільних і військових на цвинтарі в місті в Іллінці. Підозрюваного у вандалізмі затримали протягом години — чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.