Пошкодив понад 70 могил цивільних та військових — що вирішив апеляційний суд

Справу підозрюваного в пошкодженні понад 70 могил переглянули — що вирішив апеляційний суд
У понеділок, 19 серпня, Вінницький апеляційний суд підтвердив рішення слідчого судді Іллінецького районного суду, яке передбачає арешт підозрюваного. Чоловіка звинувачують у навмисному пошкодженні 72 могил на кладовищі в Іллінцях Вінницької області.
Про це повідомила пресслужба Вінницького апеляційного суду.
Деталі справи
Адвокат підозрюваного заявив, що наразі немає достатніх доказів, які підтверджують причетність чоловіка до цього злочину. Сам підозрюваний також відмовився давати свідчення.
В апеляційній скарзі адвокат просив скасувати рішення суду першої інстанції та відхилити клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави майже у 250 тисяч гривень.
Рішення суду
Суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Іллінецького районного суду. Згідно з рішенням суду, тридцяти шести річного жителя Іллінців підозрюють у навмисному пошкодженні могил, серед яких шість належать військовослужбовцям. Такі дії караються ув'язненням від семи до дванадцяти років.
Нагадаємо, у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 могил цивільних і військових на цвинтарі в місті в Іллінці. Підозрюваного у вандалізмі затримали протягом години — чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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