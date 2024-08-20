Повредил более 70 могил гражданских и военных — что решил апелляционный суд

Судья оглашает приговор. Фото: УНИАН

В понедельник, 19 августа, Винницкий апелляционный суд подтвердил решение следователя судьи Ильинецкого районного суда, предусматривающее арест подозреваемого. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении 72 могил на кладбище в Ильинцах Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкого апелляционного суда.

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Детали дела

Адвокат подозреваемого заявил, что пока нет достаточных доказательств, подтверждающих причастность мужчины к этому преступлению. Сам подозреваемый также отказался давать показания.

В апелляционной жалобе адвокат просил отменить решение суда первой инстанции и отклонить ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога почти в 250 тысяч гривен.

Решение суда

Суд оставил по-прежнему постановление следственного судьи Ильинецкого районного суда. Согласно решению суда, тридцати шести летнего жителя Ильинцев подозревают в умышленном повреждении могил, среди которых шесть принадлежат военнослужащим. Такие действия караются заключением от семи до двенадцати лет.

Напомним, в Винницкой области злоумышленник повредил более 70 могил гражданских и военных на кладбище в городе в Ильинцы. Подозреваемый в вандализме был задержан в течение часа — мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.