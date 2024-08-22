Стефанчук анонсував низку рішень у Верховній Раді щодо ветеранів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: скриншот з відео

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у четвер, 22 серпня, виступив на VII щорічному міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність". Він заявив про низку запланованих рішень стосовно підтримки ветеранів в Україні.

Про це з місця події передає кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Стефанчука, незабаром у Раді проведуть спеціальний день для розгляду ветеранських законопроєктів та ініціатив.

"Я прошу комітет, який за це відповідає, зробити все, щоб підготувати цей день", — сказав він.

Голова Ради зауважив, що у парламенті триває робота над такими рішеннями:

забезпечення права військовослужбовців на біологічне батьківство;

спрощення процедури надання статусу учасника бойових дій;

регулювання військового поховального ритуалу;

підтримка ветеранського підприємництва;

умови збереження робочого місця за військовослужбовцями.

Стефанчук додав, що більшість законопроєктів уже готові для розгляду в першому читанні.