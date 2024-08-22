Стефанчук анонсував низку рішень у Верховній Раді щодо ветеранів

Стефанчук анонсував спеціальний День Ветерана у Верховній Раді — депутати ухвалять низку рішень
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у четвер, 22 серпня, виступив на VII щорічному міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність". Він заявив про низку запланованих рішень стосовно підтримки ветеранів в Україні.
Про це з місця події передає кореспондент Новини.LIVE.
Рішення уряду стосовно ветеранів в Україні
За словами Стефанчука, незабаром у Раді проведуть спеціальний день для розгляду ветеранських законопроєктів та ініціатив.
"Я прошу комітет, який за це відповідає, зробити все, щоб підготувати цей день", — сказав він.
Голова Ради зауважив, що у парламенті триває робота над такими рішеннями:
- забезпечення права військовослужбовців на біологічне батьківство;
- спрощення процедури надання статусу учасника бойових дій;
- регулювання військового поховального ритуалу;
- підтримка ветеранського підприємництва;
- умови збереження робочого місця за військовослужбовцями.
Стефанчук додав, що більшість законопроєктів уже готові для розгляду в першому читанні.
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