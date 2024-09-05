Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників Японії і подякував за підтримку України

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук та спікер Палати представників парламенту Японії Фукушіро Нукага. Фото: Facebook Стефанчука

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників парламенту Японії Фукушіро Нукагою. Він відзначив важливість тої фінансової та гуманітарної допомоги, яку Японія надає нашій державі.

Про це Стефанчук написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 5 вересня.

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Зустріч Стефанчука зі спікером Японії

"Подякував за послідовну позицію японського парламенту, уряду цієї країни на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Відзначив важливість надання Японією фінансової і гуманітарної допомоги Україні", — повідомив Стефанчук.

Під час зустрічі Стефанчук також розповів японському колезі про постійний російський терор та обстріли українських міст росіянами. Він зазначив, що такі обстріли посилилися останніми днями.

"Внаслідок обстрілів гинуть мирні українці, зокрема і діти. Тому важливо консолідувати всі міжнародні зусилля задля підтримки України", — сказав спікер ВР.

Також Стефанчук підкреслив важливість і необхідність підтримки енергетичного сектору України, зважаючи на втрачені енергогенеруючі потужності внаслідок обстрілів з боку держави-агресора.

"Також ми обговорили питання подальшого розширення міжпарламентської співпраці", — зазначив Стефанчук.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Стефанчука