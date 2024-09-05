Руслан Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей Японии и поблагодарил за поддержку Украины

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и Спикер Палаты представителей парламента Японии Фукуширо Нукага. Фото: Facebook Стефанчука

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук встретился со Спикером Палаты представителей парламента Японии Фукуширо Нукагой. Он отметил важность той финансовой и гуманитарной помощи, которую Япония оказывает нашему государству.

Об этом Стефанчук написал на своей странице в Facebook в четверг, 5 сентября.

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Встреча Стефанчука со спикером Японии

"Поблагодарил за последовательную позицию японского парламента, правительства этой страны в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Отметил важность предоставления Японией финансовой и гуманитарной помощи Украине", — сообщил Стефанчук.

Во время встречи Стефанчук также рассказал японскому коллеге о постоянном российском терроре и обстрелах украинских городов россиянами. Он отметил, что такие обстрелы усилились в последние дни.

"В результате обстрелов гибнут мирные украинцы, в том числе и дети. Поэтому важно консолидировать все международные усилия по поддержке Украины", — сказал спикер ВР.

Также Стефанчук подчеркнул важность и необходимость поддержки энергетического сектора Украины, учитывая потерянные энергогенерирующие мощности в результате обстрелов со стороны государства-агрессора.

"Также мы обсудили вопрос дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества", — отметил Стефанчук.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Стефанчука