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Стефанчук в Італії зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США

5 вересня 2024 17:39
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Стефанчук провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Фото: Руслан Стефанчук/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розпочав візит до Італійської Республіки для участі в Парламентському Саміті країн Великої Сімки. Повідомляється, що він вже провів переговори зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Про це Стефанчук повідомив у  Facebook у четвер, 5 вересня.

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Візит Стефанчука до Італії

"Головною метою участі є посилення допомоги Україні з боку країн Великої Сімки у протидії російському агресору, зокрема, забезпечення підтримки у військово-технічній, фінансовій, енергетичній та політичній сферах. Окреслю нагальні потреби України під час виступу перед учасниками Саміту. Також планую провести ряд двосторонніх зустрічей зі своїми колегами", — йдеться в повідомлені.

Допис Руслана Стефанчука. Фото: скриншот
Допис Руслана Стефанчука. Фото: скриншот

Зустріч Стефанчука з Джонсоном

Стефанчук повідомив, що провів зустріч з спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. За наданою інформацією, Стефанчук підкреслив важливість двопартійної та двопалатної підтримки України з боку США.

"Під час зустрічі ми зосередились на безпековій ситуації в Україні, розказав про останні терористичні атаки, до яких вдалась росія. Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень. Україна не має захищатися зі звʼязаними руками, ми повинні отримати можливість завдавати ударів по військових об’єктах РФ. Закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання", — йдеться в повідомлені.

Також Стефанчук наголосив на важливості постачання Україні оборонної техніки, зокрема систем протиповітряної оборони та винищувачів F-16.

"Окрема увага — питанню посилення санкцій проти Росії. Також велику увагу приділили ситуації в енергетичній сфері з огляду на атаки РФ по критичній інфраструктурі України", — написав Стефанчук.

Допис Руслана Стефанчука. Фото: скриншот
Допис Руслана Стефанчука. Фото: скриншот

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