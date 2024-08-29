Укренерго спростувало фейк про сторінки сповіщення про графіки відключень світла

Телефон в руках людини. Фото: Pexels

У Telegram-канал поширюють інформацію про створення "офіційних" сторінок сповіщення про графіки відключень світла. Однак це чергова маніпуляція на чутливій темі повернення заходів обмеження споживання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 29 серпня.

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В Укренерго закликають не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Там заявили, що дані, які вимагають при реєстрації, можуть бути використані шахраями.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

"Нагадуємо! Сьогодні НЕК "Укренерго" та сервіс Київ Цифровий запустили систему інформування про стан енергосистеми. Актуальну інформацію про графіки відключень у столиці — можна дізнатися там", — йдеться у повідомленні.

Укренерго працює над створення додатка, де жителі всіх регіонів України будуть мати можливість отримати інформацію про стан енергосистеми. Наразі є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для споживачів у кожній області в Telegram-боті "Диспетчер Укренерго".

"Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та ваших обленерго", — йдеться у повідомленні.