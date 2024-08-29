Укренерго спростувало фейк про сторінки сповіщення про графіки відключень світла

Сторінки сповіщення про графіки відключень світла — в Укренерго спростували черговий фейк
У Telegram-канал поширюють інформацію про створення "офіційних" сторінок сповіщення про графіки відключень світла. Однак це чергова маніпуляція на чутливій темі повернення заходів обмеження споживання.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 29 серпня.
Фейки про відключення світла
В Укренерго закликають не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Там заявили, що дані, які вимагають при реєстрації, можуть бути використані шахраями.
"Нагадуємо! Сьогодні НЕК "Укренерго" та сервіс Київ Цифровий запустили систему інформування про стан енергосистеми. Актуальну інформацію про графіки відключень у столиці — можна дізнатися там", — йдеться у повідомленні.
Укренерго працює над створення додатка, де жителі всіх регіонів України будуть мати можливість отримати інформацію про стан енергосистеми. Наразі є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для споживачів у кожній області в Telegram-боті "Диспетчер Укренерго".
"Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та ваших обленерго", — йдеться у повідомленні.
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