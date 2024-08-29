Укрэнерго опровергло фейк о страницах оповещения о графиках отключений света

Телефон в руках человека. Фото: Pexels

В Telegram-канал распространяют информацию о создании "официальных" страниц оповещения о графиках отключений света. Однако это очередная манипуляция на чувствительной теме возвращения мер ограничения потребления.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 29 августа.

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В Укрэнерго призывают не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Там заявили, что данные, требующие при регистрации, могут быть использованы мошенниками.

Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

"Напоминаем! Сегодня НЭК "Укрэнерго" и сервис Киев Цифровой запустили систему информирования о состоянии энергосистемы. Актуальную информацию о графиках отключений в столице — можно узнать там", — говорится в сообщении.

Укрэнерго работает над созданием приложения, где жители всех регионов Украины будут иметь возможность получить информацию о состоянии энергосистемы. Сейчас есть возможность получать такую информацию из Диспетчерского центра для потребителей в каждой области в Telegram-боте "Диспетчер Укрэнерго".

"Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и ваших облэнерго", — говорится в сообщении.