Главі АМКУ Павлу Кириленку суд призначив заставу у 30 мільйонів гривень

Засідання суду. Фото: hromadske.ua

Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку 28 серпня під час засідання Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларування неправдивої інформації.

Про це повідомляє hromadske.

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Згідно з рішенням суду, Кириленко чи його представники упродовж п'яти днів мають внести 30 280 000 гривень. Якщо цю заставу внесуть, на нього покладають наступні обов’язки:

прибувати на першу вимогу до детектива;

не відлучатися без дозволу з Києва;

повідомляти про зміну місця проживання;

утриматися від спілкування зі свідками;

здати документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Журналісти зазначили, що прокурорка Валентина Грабенюк наполягала на взятті підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю внесення понад 121 млн грн застави. Однак адвокат Кириленка просив суд не задовольняти клопотання про запобіжний захід і він погодився.

"Я не знаю, чи помірні для нього 30 мільйонів, чи не помірні. Ну, 121 мільйон гривень — великий сумнів, що він їх має, не знаю. Дуже великий сумнів. І тримання під вартою — це крайній засіб, який ніщо інше не може забезпечити", — сказав суддя.

У чому підозрюють Кириленка

Нагадаємо, 14 серпня НАБУ САП повідомили Кириленку про підозру в незаконному збагаченні. Йдеться про суму у 56,2 млн грн.

Крім того, правоохоронці зазначають, що у 2020–2023 роках фігурант, обіймаючи посаду голови ОДА, набув у власність 21 об’єкт нерухомості та один люксовий автомобіль. Посадовець це зробив шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

У САП наголосили, що загальна вартість активів становить 61,7 млн грн.