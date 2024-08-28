Главі АМКУ Павлу Кириленку суд призначив заставу у 30 мільйонів гривень

Суд визначився із сумою застави для глави Антимонопольного комітету Кириленка
Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку 28 серпня під час засідання Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларування неправдивої інформації.
Про це повідомляє hromadske.
Застава для голови АМКУ
Згідно з рішенням суду, Кириленко чи його представники упродовж п'яти днів мають внести 30 280 000 гривень. Якщо цю заставу внесуть, на нього покладають наступні обов’язки:
- прибувати на першу вимогу до детектива;
- не відлучатися без дозволу з Києва;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- утриматися від спілкування зі свідками;
- здати документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Журналісти зазначили, що прокурорка Валентина Грабенюк наполягала на взятті підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю внесення понад 121 млн грн застави. Однак адвокат Кириленка просив суд не задовольняти клопотання про запобіжний захід і він погодився.
"Я не знаю, чи помірні для нього 30 мільйонів, чи не помірні. Ну, 121 мільйон гривень — великий сумнів, що він їх має, не знаю. Дуже великий сумнів. І тримання під вартою — це крайній засіб, який ніщо інше не може забезпечити", — сказав суддя.
У чому підозрюють Кириленка
Нагадаємо, 14 серпня НАБУ САП повідомили Кириленку про підозру в незаконному збагаченні. Йдеться про суму у 56,2 млн грн.
Крім того, правоохоронці зазначають, що у 2020–2023 роках фігурант, обіймаючи посаду голови ОДА, набув у власність 21 об’єкт нерухомості та один люксовий автомобіль. Посадовець це зробив шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.
У САП наголосили, що загальна вартість активів становить 61,7 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!