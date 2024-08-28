Главе АМКУ Павлу Кириленко суд назначил залог в 30 миллионов гривен

Суд определился с суммой залога для главы Антимонопольного комитета Кириленко
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко 28 августа во время заседания Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен. Он подозревается в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен и декларировании ложной информации.
Об этом сообщает hromadske.
Залог для главы АМКУ
Согласно решению суда, Кириленко или его представители в течение пяти дней должны внести 30 280 000 гривен. Если этот залог будет внесен, на него возлагают следующие обязанности:
- прибывать по первому требованию к детективу;
- не отлучаться без разрешения из Киева;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздержаться от общения со свидетелями;
- сдать документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Журналисты отметили, что прокурор Валентина Грабенюк настаивала на взятии подозреваемого под стражу на 60 дней с возможностью внесения более 121 млн грн залога. Однако адвокат Кириленко просил суд не удовлетворять ходатайство о мере пресечения и он согласился.
"Я не знаю, умерены ли для него 30 миллионов, или не умеренные. Ну, 121 миллион гривен — большое сомнение, что он их имеет, не знаю. Очень большое сомнение. И содержание под стражей — это крайнее средство, которое ничто другое не может обеспечить", — сказал судья.
В чем подозревают Кириленко
Напомним, 14 августа НАБУ САП сообщили Кириленко о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет о сумме в 56,2 млн. грн.
Кроме того, правоохранители отмечают, что в 2020-2023 годах фигурант, занимая должность главы ОГА, приобрел в собственность 21 объект недвижимости и один люксовый автомобиль. Чиновник это сделал путем регистрации права собственности на родственников своей жены.
В САП отметили, что общая стоимость активов составляет 61,7 млн. грн.
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