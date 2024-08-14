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Очільнику АМКУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні — йдеться про десятки мільйонів

14 серпня 2024 13:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Павло Кириленко отримав підозру у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень
Голова АМКУ та екс-керівник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. Фото: Суспільне мовлення
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У середу, 14 серпня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в незаконному збагаченні керівнику державного ограну зі спеціальним статусом. Йдеться про суму у 56,2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

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За словами народного депутата Ярослава Железняка, мова йде про  очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) та колишнього керівника Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка.

Правоохоронці зазначають, що у 2020–2023 роках фігурант, обіймаючи посаду голови ОДА, набув у власність 21 об’єкт нерухомості та один люксовий автомобіль. Посадовець це зробив шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. 

Павло Кириленко АМКУ
Фігурант, обіймаючи посаду голови ОДА, набув у власність люксовий автомобіль. Фото: САП

Серед набутого майна:

  • сім квартир у містах Києві та Ужгороді — загальною площею 688,5 кв. м; 
  • будинок на понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом;
  • два гаражних бокси;
  • шість машино-місць;
  • три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль "ВМW Х3". 

У САП наголосили, що загальна вартість активів склала 61,7 млн грн.

"Законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок", — підкреслюють правоохоронці.

Павло Кириленко АМКУ
Посадовець намагався приховати набуте майно. Фото: САП

Крім того, посадовець намагався приховати набуте майно.

"Посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки", — пояснили у прокуратурі.

Там додали, що зацікавленість щодо способу життя керівника АМКУ виникла після журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року Кабінет міністрів України вніс подання на колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка щодо призначення головою Антимонопольного комітету. Комітет Ради підтримав пропозицію.

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