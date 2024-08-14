Павло Кириленко отримав підозру у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень

Очільнику АМКУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні — йдеться про десятки мільйонів
У середу, 14 серпня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в незаконному збагаченні керівнику державного ограну зі спеціальним статусом. Йдеться про суму у 56,2 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі САП.
Підозру у незаконному збагаченні отримав Павло Кириленко
За словами народного депутата Ярослава Железняка, мова йде про очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) та колишнього керівника Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка.
Правоохоронці зазначають, що у 2020–2023 роках фігурант, обіймаючи посаду голови ОДА, набув у власність 21 об’єкт нерухомості та один люксовий автомобіль. Посадовець це зробив шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.
Серед набутого майна:
- сім квартир у містах Києві та Ужгороді — загальною площею 688,5 кв. м;
- будинок на понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом;
- два гаражних бокси;
- шість машино-місць;
- три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль "ВМW Х3".
У САП наголосили, що загальна вартість активів склала 61,7 млн грн.
"Законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок", — підкреслюють правоохоронці.
Крім того, посадовець намагався приховати набуте майно.
"Посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки", — пояснили у прокуратурі.
Там додали, що зацікавленість щодо способу життя керівника АМКУ виникла після журналістського розслідування "Радіо Свобода".
Нагадаємо, 6 вересня 2023 року Кабінет міністрів України вніс подання на колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка щодо призначення головою Антимонопольного комітету. Комітет Ради підтримав пропозицію.
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