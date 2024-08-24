День Независимости 2024 - Сухопутные войска поздравили украинцев с миром

Сухопутные войска ВСУ поздравили украинцев с Днем Независимости — видео
24 августа 2024 07:59
Украинские военные. Фото: Генштаб
Военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) поздравили украинцев с 33-й годовщиной Независимости. Защитники обратились к собратьям и гражданам.
Видео поздравлений опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в Facebook.
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По словам генерал-лейтенанта, воины поздравили собратьев, посестер и граждан Украины с Днем Независимости Украины.
Военные говорят, что для кого-то Независимость — это выбор способа жизни и возможность дышать украинским воздухом, а для кого-то — это способность развивать язык, культуру и традиции.
"Имею честь поделиться этими поздравлениями, присоединяюсь к каждому слову", — добавил Павлюк.
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