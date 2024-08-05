У Слузі народу прокоментували подальше фінансування телемарафону

Ефір телемарафону. Фото: скриншот

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв відповів, чи потрібно надалі фінансувати телемарафон. За його словами, наразі він не виправдовує виділені на нього кошти.

Про це Микита Потураєв розповів в інтервʼю "РБК-Україна" у понеділок, 5 серпня.

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Фінансування телемарафону

Потураєв зазначив, що до телемарафону виникають обґрунтовані питання, у зв'язку з чим важливо шукати якісь рішення перед тим, як поставити питання щодо продовження його фінансування.

Він згадав про Національну суспільну телерадіокомпанію України (НТСУ), яка має значний бюджет. Попри те, що НТСУ відома своєю правдивістю, час від часу у них трапляються помилки і відхилення від абсолютної політичної нейтральності.

"Але таке трапляється всюди, і на BBC теж. Бо кожна людина, яка працює в медіа — це жива людина, зі своїми смаками, вподобаннями, баченням ситуації, і певна особистісна оптика все одно є. І це нормально", — зазначив Потураєв.

Коментуючи порушення політичної нейтральності на телемарафоні, він зазначив, що не підтримує це. Проте голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики наголосив, що марафон наразі організований приватними виробниками, які ніколи раніше не були зобов'язані дотримуватися цього принципу. Зокрема, відповідні "викривлення" викликають зауваження з боку західних партнерів.

Потураєв переконаний у тому, що телемарафон подає якісну інформацію.

"Це професійні команди, журналісти, які відповідально ставляться до своєї роботи, і вони не транслюють фейків. Коли кажуть, що марафон — в рожевих окулярах, він не говорить про проблеми... По-перше, я з цим не згоден, бо в марафоні говорять про проблеми. А в інших медіа, що, тільки про проблеми й говорять? Та ні. Говорять про різне", — заявив він.

Потураєв відзначив, що стосовно марафону є обґрунтовані питання, і його показники показували зниження протягом 2024 року. Тому перед розглядом питання про продовження фінансування необхідно шукати ефективні рішення.