Українська делегація у Вашингтоні обговорила поставки зброї та реалізацію Формули миру

Українська делегація відвідала США — з ким зустрілись та що обговорили
Українська делегація відвідала Вашингтон з робочим візитом, де зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Під час зустрічі було обговорено низку питань.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України (ОП) у суботу, 31 серпня.
Про що йшлося на зустрічі
В ОП зазначають, що сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження.
"Наші з вами координація та спільні зусилля дуже важливі. Ми разом уже пройшли довгий шлях і багато зробили. Але зараз настав особливий момент, коли треба докласти максимум зусиль, щоб Україна перемогла. Важливо правильно використати цей момент", — сказав він.
У свою чергу, міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.
Під час зустрічі також йшлося про розширення спільного виробництва зброї, інвестиції в оборонний комплекс України, підготовку до імплементації Українського договору, ухваленого на саміті НАТО, та реалізацію Формули миру, включно з майбутніми конференціями.
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