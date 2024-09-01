Аварійні відключення світла — де діють обмеження ввечері 1 вересня

Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві та багатьох областях України ввечері, 1 вересня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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"За наказом Укренерго з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі.

Наразі аварійні відключення діють у:

Києві;

Київській області;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Хмельницікій;

Черкаській;

Чернігівській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Запорізькій;

Харківській;

Сумській;

Полтавській;

Вінницькій.

Людей закликали економити електроенергію, щоб допомогти стабілізувати систему.