Аварійні відключення світла — де діють обмеження ввечері 1 вересня

У багатьох областях України застосували аварійні відключення світла
1 вересня 2024 21:24
Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE
У Києві та багатьох областях України ввечері, 1 вересня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
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Аварійні відключення світла
"За наказом Укренерго з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі.
Наразі аварійні відключення діють у:
- Києві;
- Київській області;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Хмельницікій;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Кіровоградській;
- Запорізькій;
- Харківській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Вінницькій.
Людей закликали економити електроенергію, щоб допомогти стабілізувати систему.
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