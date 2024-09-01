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У багатьох областях України застосували аварійні відключення світла

1 вересня 2024 21:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Аварійні відключення світла — де діють обмеження ввечері 1 вересня
Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві та багатьох областях України ввечері, 1 вересня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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"За наказом Укренерго з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі.

Наразі аварійні відключення діють у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Хмельницікій;
  • Черкаській;
  • Чернігівській; 
  • Житомирській;
  • Кіровоградській; 
  • Запорізькій; 
  • Харківській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Вінницькій.

Людей закликали економити електроенергію, щоб допомогти стабілізувати систему.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

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