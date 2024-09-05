Вибух у Чернігові 5 вересня 2024 року

Вибух. Ілюстративне фото: MIG

Пізно ввечері, 5 вересня, у місті Чернігів пролунав звук вибуху. Перед цим військові попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Telegram Суспільне Чернігів та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибух у Чернігові 5 вересня

Зокрема, о 22:52 військові попередили, що для Чернігівської та Полтавської областей існує ракетна небезпека. Після, о 23:04, до цього списку додали і Київську область.

Проте вже о 23:13 У Повітряних силах ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині, після чого пролунав вибух.

"У Чернігові було чутно вибух. Про це повідомляє кореспондент Суспільного", — йдеться у повідомленні "Суспільне Чернігів" о 23:15.

Оновлено о 23:32

У Києві, а також Київській, Чернігівській та Полтавській області оголошено відбій тривоги. Військові також повідомили про відбій ракетної небезпеки.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:13 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.