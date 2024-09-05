Вибух у Чернігові 5 вересня 2024 року

У Чернігові пролунав вибух — загроза ракетного обстрілу
Пізно ввечері, 5 вересня, у місті Чернігів пролунав звук вибуху. Перед цим військові попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Telegram Суспільне Чернігів та канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибух у Чернігові 5 вересня
Зокрема, о 22:52 військові попередили, що для Чернігівської та Полтавської областей існує ракетна небезпека. Після, о 23:04, до цього списку додали і Київську область.
Проте вже о 23:13 У Повітряних силах ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині, після чого пролунав вибух.
"У Чернігові було чутно вибух. Про це повідомляє кореспондент Суспільного", — йдеться у повідомленні "Суспільне Чернігів" о 23:15.
Оновлено о 23:32
У Києві, а також Київській, Чернігівській та Полтавській області оголошено відбій тривоги. Військові також повідомили про відбій ракетної небезпеки.
Де оголошено тривогу
Станом на 23:13 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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