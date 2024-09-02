Зеленський ознайомився з відновленням будинку у Запоріжжі, зруйнованого російським ударом

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Під час поїздки до Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський ознайомився з процесом відновлення багатоквартирного будинку, який зруйнували російські окупанти у жовтні 2022 року. Там відновили та відремонтували зруйновані тримальні конструкції, а також 24 квартири.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що роботи повинні завершити вже наступного місяця.

Зеленський також поспілкувався з мешканцями цього будинку та оглянув укриття, яке забезпечене всім необхідним для тривалого перебування.

По цій багатоповерхівці російські окупанти завдали ракетного удару 6 жовтня 2022 року. Внаслідок атаки загинули 14 людей і ще 40 постраждали.

За словами Федорова, у місті наразі відновлюють ще 11 будинків.