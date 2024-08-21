У ДПСУ повідомили, чи фіксується скупчення білоруських військ біля українських кордонів

Прикордонник на чергуванні. Фото: ДПСУ

Що сьогодні відбувається на кордоні з Білоруссю та чи фіксується на території РБ поряд з українським кордоном збільшення кількості техніки та особового складу білоруських військ? За даними Державної прикордонної служби України, ситуація станом на сьогодні не змінилася.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

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Ситуація на білоруському кордоні

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Обстановка постійно контролюється всіма складовими Сил оборони нашої країни", — повідомив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що Україна не становить загрози для Білорусі, але доки РБ перебуватиме під впливом Росії, цей напрямок залишатиметься загрозливим, тому прикордонники приділяють йому особливу увагу.

"Що і як відбувається по той бік кордону, звісно, відстежують і підрозділи розвідки. Наші сили готові реагувати на будь-яку зміну обстановки. Водночас сподіваємося на здоровий глузд білоруської сторони, яка перестане підігрувати Росії і не йтиме на догоду Кремлю", — підсумував Демченко.

Нагадаємо, Білорусь розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони на кордоні з Україною. Це трапилося через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових у країні вздовж кордону.

Раніше ми писали, що у ЦПД пояснили, що означають нові заяви Лукашенка про "денацифікацію" України. На думку аналітиків, Лукашенко своїми заявами натякає на те, що Росія хоче якнайшвидше провести переговори про закінчення війни. У Мінську кажуть, що "денацифікацію" в Україні вже провели.