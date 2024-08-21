В ГПСУ сообщили, фиксируется ли скопление белорусских войск у украинских границ

Пограничник на дежурстве. Фото: ГПСУ

Что сегодня происходит на границе с Беларусью и фиксируется ли на территории РБ рядом с украинской границей увеличение количества техники и личного состава белорусских войск? По данным Государственной пограничной службы Украины, ситуация по состоянию на сегодняшний день не изменилась.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко , пишет "Укрінформ".

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"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Обстановка постоянно контролируется всеми составляющими Сил обороны нашей страны", — сообщил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что Украина не представляет угрозы для Беларуси, но пока РБ будет находиться под влиянием России, это направление будет оставаться угрожающим, поэтому пограничники уделяют ему особое внимание.

"Что и как происходит по ту сторону границы, конечно, отслеживают и подразделения разведки. Наши силы готовы реагировать на любую смену обстановки. В то же время надеемся на здравый смысл белорусской стороны, которая перестанет подыгрывать России и не пойдет в угоду Кремлю", — подытожил Демченко.

Напомним, Беларусь развернула авиацию и войска противовоздушной обороны на границе с Украиной. Это случилось через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил, что разместит около трети военных в стране вдоль границы.

Ранее мы писали, что в ЦПД объяснили, что означают новые заявления Лукашенко о "денацификации" Украины. По мнению аналитиков, Лукашенко своими заявлениями намекает на то, что Россия хочет как можно быстрее провести переговоры по окончании войны. В Минске говорят, что "денацификацию" в Украине уже провели.