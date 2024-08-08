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У МАГАТЕ попередили про ризики для Запорізької АЕС через пожежі довкола станції

8 серпня 2024 23:40
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Пожежі довкола ЗАЕС — у МАГАТЕ попереджають про страшні наслідки
Запорізька атомна електростанція. Фото: Укрінформ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії застерегли про небезпеку, яку становлять сильні пожежі довкола Запорізької атомної електростанції останній тиждень. Займання значно погіршує проблеми, з якими стикається станція. 

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ в четвер, 8 серпня.

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За даними атомників, впродовж тижня довкола Запорізької станції та прилеглих населених пунктів сталося кілька пожеж. На вихідних вогонь зайнявся під кабелями лінії 750 кВ "Дніпровська" та резервної лінії 1330 кВ "Феросплавна" — останніх зовнішніх ліній, що живлять станцію.

Таким чином в МАГАТЕ попередили, що через пожежі є ризик того, що станція залишиться без зовнішнього електропостачання.

"Зовнішнє електропостачання ЗАЕС залишається вразливим, і будь-яка загроза працездатності двох останніх ліній електропередач викликає крайнє занепокоєння", — зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він наголосив на потребі докласти всіх зусиль та вжити заходів, щоб захистити дві останні лінії електропередач.

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пожежа Запорізька область ЗАЕС МАГАТЕ окупація небезпека війна в Україні Запорізька АЕС

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