Пожар вокруг ЗАЭС — в МАГАТЭ предупреждают о страшных последствиях

Запорожская атомная электростанция. Фото: Укринформ

Специалисты Международного агентства по атомной энергии предупредили об опасности, которую представляют сильные пожары вокруг Запорожской атомной электростанции в последнюю неделю. Возгорание значительно усугубляет проблемы, с которыми сталкивается станция.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ в четверг, 8 августа.

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По данным атомщиков, в течение недели вокруг Запорожской станции и близлежащих населенных пунктов произошло несколько пожаров. На выходных огонь загорелся под кабелями линии 750 кВ "Днепровская" и резервной линии 1330 кВ "Ферросплавная" — последних внешних линий, питающих станцию.

Таким образом, в МАГАТЭ предупредили, что из-за пожаров есть риск того, что станция останется без внешнего электроснабжения.

"Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередач вызывает крайнее беспокойство", — отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил необходимость приложить все усилия и принять меры, чтобы защитить две последние линии электропередач.