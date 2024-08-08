Пожар вокруг ЗАЭС — в МАГАТЭ предупреждают о страшных последствиях

В МАГАТЭ предупредили о рисках для Запорожской АЭС из-за пожаров вокруг станции
Специалисты Международного агентства по атомной энергии предупредили об опасности, которую представляют сильные пожары вокруг Запорожской атомной электростанции в последнюю неделю. Возгорание значительно усугубляет проблемы, с которыми сталкивается станция.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ в четверг, 8 августа.
Опасность для ЗАЭС из-за пожаров
По данным атомщиков, в течение недели вокруг Запорожской станции и близлежащих населенных пунктов произошло несколько пожаров. На выходных огонь загорелся под кабелями линии 750 кВ "Днепровская" и резервной линии 1330 кВ "Ферросплавная" — последних внешних линий, питающих станцию.
Таким образом, в МАГАТЭ предупредили, что из-за пожаров есть риск того, что станция останется без внешнего электроснабжения.
"Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности двух последних линий электропередач вызывает крайнее беспокойство", — отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он отметил необходимость приложить все усилия и принять меры, чтобы защитить две последние линии электропередач.
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