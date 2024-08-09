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Уряд затвердив нового заступника міністра енергетики України та нових керівників РДА

9 серпня 2024 15:02
Валерія Барановська - редактор
Уряд затвердив нових керівників РДА та заступника міністра енергетики
Засідання уряду. Фото: Кабінет Міністрів України
Валерія Барановська - редактор

Урядом було ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, було призначено нових керівників у Міністерстві енергетики та районних державних адміністраціях. 

Про це повідомив представникка Кабінету Міністрів Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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Кадрові зміни

Під час засідання уряду у п'ятницю, 9 серпня, були ухвалені нові кадрові зміни. Зокрема, Кабінетом Міністрів України на посаду заступника міністра енергетики України було призначено Юрія Шейка. Раніше чоловік обіймав посаду виконуючого обов’язки членів правління АТ "НАЕК "Енергоатом".

Крім того, уряд погодив призначення нових керівників районних державних адміністрацій. Як повідомив представник Кабміну головою Івано-Франківської РДА було призначено Романа Боднара, Павло Грабський стане головою Львівської районної державної адміністрації, а Денис Денищенко призначений заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

Уряд затвердив нового заступника міністра енергетики України та нових керівників РДА - фото 1
Допис Мельничука. Фото: скриншот

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Кабінет міністрів Міненерго Україна Львівська область Луганська область Івано-Франківська область Тарас Мельничук уряд

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