Графіки відключення світла 4 серпня

В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра, але є нюанс
У неділю, 4 серпня, відключень світла по Україні не планується. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії у пікові години.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Прогноз щодо відключення світла 4 серпня
Оператор системи передачі електроенергії зазначає, що відключати споживачів від електропостачання не планують.
"Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго додають, ситуація може змінитися.
"При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково", — наголосили у компанії.
Там також звернулися з проханням до українців.
"За можливості, користуйтеся потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — закликали енергетики.
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