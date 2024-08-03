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В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра, але є нюанс

3 серпня 2024 19:24
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла 4 серпня
Енергетик лагодить електромережу. Фото: УНІАН
Анатолій Слюсар - Редактор

У неділю, 4 серпня, відключень світла по Україні не планується. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії у пікові години. 

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Оператор системи передачі електроенергії зазначає, що відключати споживачів від електропостачання не планують.

"Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть", — йдеться у повідомленні. 

В Укренерго додають, ситуація може змінитися.

"При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково", — наголосили у компанії.

Там також звернулися з проханням до українців.

"За можливості, користуйтеся потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — закликали енергетики.

Графіки відключення 4 серпня
Повідомлення від Укренерго у Facebook

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