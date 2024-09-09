МОН відреагувало на скандал з відсутністю Криму на карті України в підручнику

Школярі. Фото: НУШ

В соціальних мережах активно обговорюється підручник з "Української мови" для 7 класу, на сторінках якого зображено карту України без Криму. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що технічну помилку за власний рахунок виправить видавець.

Про це він написав в Facebook у понеділок, 9 вересня.

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"По-перше: Крим — це Україна! По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну", — йдеться в повідомленні.

Міністерство освіти і науки України також висловило занепокоєння щодо якості шкільних підручників. За їхньою інформацією, проблема пов'язана з роботою Інституту модернізації змісту освіти, діяльність якого неодноразово викликала критику. Міністерство заявило, що з 2 вересня 2024 року експертизу підручників здійснюватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО).

У рамках реорганізації Інституту модернізації змісту освіти, що триватиме до 2025-2026 років, Міністерство планує вирішити проблему якості підручників остаточно.

Скриншот допису Оксена Лісового

Коментар видавництва

Видавництво "Літера" публічно визнало свою помилку у зв'язку з інцидентом, коли в підручнику "Українська мова. 7 клас" було використано карту України без Криму. Та зазначили, що помилка стала результатом технічного збою в роботі дизайнера та недогляду редакції під час фінальної підготовки матеріалу до друку.

Видавництво заявило, що бере на себе відповідальність за ситуацію та оголосило про відкликання всіх підручників із шкіл. Замість них видадуть новий тираж, у якому помилку буде виправлено. Усі витрати на перевидання покриє саме видавництво, без залучення додаткових коштів від освітніх установ.

У відповідь на ситуацію "Літера" ухвалила низку кадрових рішень. Головного дизайнера, відповідального за підготовку видання, було звільнено, а всім іншим співробітникам, причетним до випуску підручника, оголошено догани з накладенням штрафних санкцій.