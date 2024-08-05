Держбюджет може втратити 200 мільйонів гривень через сумнівні закупівлі ліків

Українські гривні. Фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України планує закупити ліки для онкохворих за цінами, яку на сотні мільйонів гривень вищі, ніж ринкові. Загалом державний бюджет ризикує втратити понад двісті мільйонів гривень.

Про це йдеться у зверненні індійської компанії Euro lifecare Private Limited до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та інших посадовців МОЗ, повідомляє Telegraf.

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Закупівля ліків для онкохворих за завищеними цінами

Йдеться про ліки для онкохворих "Еверолімус" дозуванням 10 і 5 мг, виробником якої є індійська фармкомпанія Natco Pharma Limited.

Зокрема, тендерна пропозиція по "Еверолімус" (10 мг) складала 182 583 600 гривень проти 358 995 360 гривень наступного по вартості пропозиції учасника процедури закупівлі. Таким чином, економія бюджетних коштів складала б 176 411 761 гривень.

В свою чергу, тендерна пропозиція по лікам "Еверолімус" (5 мг) складала 54 629 640 гривень проти 90 582 480 гривень наступного по вартості пропозиції учасника процедури закупівлі. Іншими словами економія бюджетних коштів могла б скласти 35 952 840 гривень.

Скільки може втратити держбюджет

Якщо скласти ці дві суми разом, то загалом держбюджет України міг би зекономити понад 212 мільйонів гривень.

У пресслужбі компанії зазначили, що сумнівні закупівлі ліків для онкохворих за завищеними цінами в країні, у якій точиться війна, є справжнім цинізмом. Також у компанії висловили надію, що антикорупційні органи розберуться у цій ситуації.

У листі також зазначається, що на момент подання тендерних пропозицій, продукція Natco Pharma Limited пройшла усі необхідні перевірки та була зареєстрована.

"В той час, коли всі державні підприємства, установи організації спрямовують свої сили на максимальну економію задля підтримки економіки нашої країни та військових, що боронять нашу державу, закупівля вкрай необхідних фармацевтичних продуктів має відбуватись відкрито та прозоро на всіх стадіях закупівель та з максимальною економією бюджетних коштів", — йдеться у листі.