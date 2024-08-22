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В Тернополі нормалізувалася якість повітря після обстрілу промислового об'єкта

22 серпня 2024 13:38
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Тернополі стабілізувалася якість повітря після обстрілу
Працівниці здійснюють заміри повітря. Фото: ТОЦКПХ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Тернополі та на в'їзді до міста припинили моніторинг якості повітря, яка зіпсувалася через сильну пожежу після обстрілу промислового об'єкта. Показники суттєво покращилися порівняно з вчорашнім днем.

Про це 22 серпня повідомила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук на брифінгу в ОВА.

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"Після проведення лабораторних досліджень атмосферного повітря у Тернополі в критичних точках, в яких ще вчора було перевищення норм хлору та соляної кислоти, ми з'ясували, що показники атмосферного повітря прийшли до норми. Ми знімаємо обмеження для жителів Тернополя і околиць щодо прогулянок на свіжому повітрі, провітрювання приміщень та інші застереження", — зазначила Чайчук.

Також вона додала, що у місті не фіксували звернень мешканців із симптомами отруєння.

Тернопіль атака 20 серпня
Пожежники гасять вогонь на промисловому об'єкті у Тернополі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки Тернополя та пожежі на промисловому об'єкті, що сталася 20 серпня, в місті значно погіршилась якість повітря. Місцевих жителів попередили, що це може негативно вплинути на самопочуття та прохали закривати вікна та двері й обмежити перебування на вулиці.

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пожежа Тернопіль Тернопільська область обстріли екологія

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