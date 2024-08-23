Енергетики достроково вивели з ремонту ще один енергоблок на АЕС

Машинний зал в одній з АЕС в Україні після ремонту. Фото: УНІАН

Енергетикам вдалося достроково завершити ремонт на одному з енергоблоків атомної електростанції. Таким чином енергосистема зміцнилася ще на 1000 МВт.

Про це повідомляє Міненерго в п'ятницю, 23 серпня.

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За повідомленням Міненерго, завдяки пришвидшеному ремонту атомного блоку на одній з електростанцій, українська енергосистема отримала 1000 МВт потужності. Це вплине на ситуацію з вимушеними відключеннями світла.

"Сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів", — повідомили в пресслужбі.

Міністр енергетики Герман Галущенко додав, що енергетикам доводиться працювати в складній ситуації та у пришвидшеному темпі, проте, це не впливає на якість ремонтних робіт.

"Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", — сказав посадовець.

Нагадаємо, що в Укренерго пояснювали причини відключення електроенергії ввечері. Там заявили, що через спеку в Україні зростає рівень споживання.

"У четвер, 22 серпня, станом на 09:30, він на 1,8% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено утриманням спекотної погоди у більшості областей. Вчора, 21 серпня, максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 20 серпня", — пояснили у відомстві.

Енергосистема України значно ослабилась та втратила 9 ГВт внаслідок російських обстрілів по енергооб'єктах в країні.