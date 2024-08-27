До України повернули 11 дітей з окупації

Повернення дітей з окупації. Фото: Save Ukraine

До України повернули 11 дітей, які перебували на окупованих територіях. Наразі загальна кількість врятованих діток становить 477 осіб.

Про це повідомила пресслужба "Save Ukraine" у вівторок, 27 серпня.

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До України повернули дітей з окупації

Громадська організація Save Ukraine разом із партнерами Bring Kids Back UA повернули до України 11 дітей, які перебували на окупованих територіях. Загальна кількість дітей, повернутих додому, вже сягнула 477.

Історії врятованих осіб

Організація поділилася історією однієї жінки Ганни, сина якої їм довелося рятувати з окупованої території. Тоді хлопець повідомив про зникнення матері, її схопили агенти ФСБ і вивезли у невідомому напрямку.

"Залишившись сам на сам із ворогом, він розумів, що може стати наступною жертвою. Ми змогли визволити Ганну. Від неї ми дізналися про умови утримання в полоні", — йдеться в повідомленні.

Жінка розповіла, що була прикута до ліжка в підвалі разом з іншими полоненими. Там Ганна зазнала нелюдських тортур струмом та жорстоких побоїв.

"Не отримавши бажаної інформації, окупанти вивезли Ганну із зав’язаними очима і кинули напризволяще без телефону, грошей та документів. Сьогодні Ганна нарешті у безпеці", — повідомили в організації.

Також серед врятованих є 13-річна дівчинка, яка перебувала у бабусі на окупованій території та постійно відчувала загрозу через обшуки й обов’язкову російську пропаганду. Вона боялася потрапити до інтернату через відсутність російських документів. Зараз вона нарешті зустрінеться з мамою.

"Коли побачила синьо-жовтий прапор на кордоні, то відчула величезне полегшення", — зізналася дівчинка.

Повернути до України вдалося подружжя з двома дітьми 7 і 13 років, що пережили обшуки й погрози. Батьки боялися відправляти дітей до школи через ризик викрадення.

Зі сльозами радості обійняла сестру після шести років розлуки 13-річна дівчинка, яка після смерті матері залишилася з вітчимом, що підтримував окупантів.

"Дві старші сестри під впливом пропаганди розірвали з нею будь-які зв’язки, дізнавшись про бажання повернутися в Україну. Шкільне життя теж перетворилося на випробування", — йдеться в повідомленні.

Додому повернулися 14-річний хлопець та його 10-річна сестра, що пережили жахіття окупації разом зі своєю родиною. Їхній старший брат став мішенню для ФСБ — росіяни жорстоко допитували його, намагаючись зламати та завербувати.

"Повертаючи дітей додому, ми відновлюємо справедливість і відбудовуємо майбутнє вільної України", — зазначили в організації.