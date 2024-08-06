Ситуація в енергосистемі України 6 серпня — в яких регіонах немає світла

Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook

У вівторок, 6 серпня, не планується впровадження графіків відключень електроенергії. Через ворожі обстріли відключено електропостачання у понад 20 тисяч абонентів у Донецькій, Херсонській та Сумській областях.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлани Гринчук та пресслужба Міністерства енергетики.

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Донецька область: через ворожі обстріли за минулу добу було відключено електропостачання в 9,9 тисячі абонентів у 22 населених пунктах. Енергетики змогли відновити електропостачання для понад 14,4 тисячі абонентів у 30 населених пунктах. На ранок 84,5 тисячі абонентів у 139 населених пунктів залишаються без електрики.

Запорізька область: через військові дії 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті залишились без електропостачання.

Рівненська область: в одному з населених пунктів зафіксовано витік газу на розподільному газопроводі середнього тиску. З метою усунення несправності тимчасово припинено постачання газу для 201 абонента.

Сумська область: через бойові дії 874 абонентів у трьох населених пунктів залишаються без електропостачання. Загалом 4,7 тисячі абонентів залишилися без електрики у 76 населених пунктах.

Харківська область: станом на ранок, через бойові дії в Харківській області без електрики залишилися 44,2 тисячі споживачів.

Херсонська область: у Херсоні енергетики за останні 24 години змогли відновити електропостачання для 578 абонентів. Проте нічні обстріли спричинили нові перебої, через що без електрики залишилося ще 9643 абоненти. Таким чином, у місті понад 12 тисяч мешканців залишаються без світла. Крім того, у 48 населених пунктах області понад 26 тисяч абонентів досі не мають електропостачання.

Чернігівська область: через бойові дії без електропостачання залишилися 1,2 тисячі споживачів у 21 населеному пункті.