Ситуация в энергосистеме Украины 6 августа – в каких регионах нет света

Разрушение ТЭС. Фото: Виктор Зинченко/Facebook

Во вторник, 6 августа, не планируется введение графиков отключений электроэнергии. Из-за вражеских обстрелов отключено электроснабжение более 20 тысяч абонентов в Донецкой, Херсонской и Сумской областях.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светланы Гринчук и пресс-служба Министерства энергетики.

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Донецкая область: из-за вражеских обстрелов за минувшие сутки было отключено электроснабжение в 9,9 тысяч абонентов в 22 населенных пунктах. Энергетики смогли возобновить электроснабжение более 14,4 тысяч абонентов в 30 населенных пунктах. К утру 84,5 тысячи абонентов в 139 населенных пунктов остаются без электричества.

Запорожская область: из-за военных действий 3,7 тысяч потребителей в 51 населенном пункте остались без электроснабжения.

Ровенская область: в одном из населенных пунктов зафиксирована утечка газа на распределительном газопроводе среднего давления. В целях устранения неисправности временно прекращены поставки газа для 201 абонента.

Сумская область: из-за боевых действий 874 абонента в трех населенных пунктах остаются без электроснабжения. В общей сложности 4,7 тысячи абонентов остались без электричества в 76 населенных пунктах.

Харьковская область: по состоянию на утро из-за боевых действий в Харьковской области без электричества остались 44,2 тысячи потребителей.

Херсонская область: в Херсоне энергетики за последние 24 часа смогли возобновить электроснабжение для 578 абонентов. Однако ночные обстрелы повлекли за собой новые перебои, из-за чего без электричества осталось еще 9643 абонента. Таким образом, в городе более 12 тысяч жителей остаются без света. Кроме того, в 48 населенных пунктах области более 26 тысяч абонентов до сих пор не имеют электроснабжения.

Черниговская область: из-за боевых действий без электроснабжения остались 1,2 тысячи потребителей в 21 населенном пункте.