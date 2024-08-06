Ще одній категорії українців не вимикатимуть світло — рішення уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Для деяких категорій українців скасують графіки відключення світла. Держава хоче стимулювати енергетичну автономію бізнесу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 6 серпня.

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За словами прем'єра, українцям, які використовують понад 80% електроенергії власного виробництва, світло не відключатимуть.

"Сьогодні ухвалили відповідне рішення. Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках підготовки до зимового періоду, Кабмін також запровадив програми для прискорення розбудови децентралізованої генерації.

"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок", — додав Шмигаль.