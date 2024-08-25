В Україні зросла кількість хворих на COVID-19 протягом літа

Медична палата. Фото: Euronews

Заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич розповіла, що від початку літа кількість захворювань на COVID-19 в Україні зросла майже в 13 разів. Загалом було зафіксовано 26 тисяч випадків зараження.

Про це Каркевич повідомила в коментарі "Ми-Україна" у неділю, 25 серпня.

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Карчевич повідомила, що за неповний серпень в нашій країні вже зафіксували понад 26 тисяч випадків коронавірусу. В червні таких було відомо всього лише про 2300.

"Ще в часи пандемії було запроваджено законодавство, за яким можна отримати лікарняний дистанційно — це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна отримати лікування", — зазначила Карцевич.

Чиновниця також зазначила, що зріст захворюваності на COVSD-19 спостерігається не лише в Україні, але і в багатьох країнах світу.

Вона також додала, що основною групою ризику зараження коронавірусом лишаються люди похилого віку. В зв'язку з цим вкрай важливо дотримуватися профілактичних рекомендацій.