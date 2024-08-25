В Украине выросло количество больных COVID-19 в течение лета

Медицинская палата. Фото: Euronews

Заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич рассказала, что с начала лета количество заболеваний COVID-19 в Украине возросло почти в 13 раз. В общей сложности было зафиксировано 26 тысяч случаев заражения.

Об этом Каркевич сообщила в комментарии "Мы-Украина" в воскресенье, 25 августа.

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Карчевич сообщила, что за неполный август в нашей стране уже зафиксировали более 26 тысяч случаев коронавируса. В июне таких было всего лишь о 2300.

"Еще во времена пандемии было введено законодательство, по которому можно получить больничный дистанционно — это уменьшает количество контактов, и находясь дома можно получить лечение", — отметила Карцевич.

Чиновница также отметила, что рост заболеваемости COVSD-19 наблюдается не только в Украине, но и во многих странах мира.

Она также добавила, что основной группой риска заражения коронавирусом остаются пожилые люди. В этой связи крайне важно соблюдать профилактические рекомендации.