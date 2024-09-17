Ексміністр Камишін отримав посаду в Укрзалізниці — що відомо
Ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін отримав посаду в наглядовій раді Укрзалізниці. Призначення набирає чинності відповідно до розпорядження уряду з 26 вересня 2024 року.
Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів було оприлюднене у вівторок, 17 вересня.
Камишін отримав посаду в УЗ
"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави. Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою в світі", — написав Камишін.
До призначення в Міністерство стратегічних галузей, Камишін займав пост голови правління Укрзалізниці.
Нагадаємо, 8 вересня колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін отримав нову посаду. Він став радником президента зі стратегічних питань.
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