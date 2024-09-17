Ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Фото: РБК-Україна

Ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін отримав посаду в наглядовій раді Укрзалізниці. Призначення набирає чинності відповідно до розпорядження уряду з 26 вересня 2024 року.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів було оприлюднене у вівторок, 17 вересня.

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"Розпочинаю роботу в наглядовій раді Укрзалізниці як представник держави. Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою в світі", — написав Камишін.

Допис Олександра Камишіна. Фото: скриншот

До призначення в Міністерство стратегічних галузей, Камишін займав пост голови правління Укрзалізниці.

Нагадаємо, 8 вересня колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін отримав нову посаду. Він став радником президента зі стратегічних питань.