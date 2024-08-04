Україна працюватиме над новою коаліцією НАТО — деталі від Зеленського

Володимир Зеленський на урочистій презентації F-16. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив українським послам в країнах-учасницях НАТО опрацювати з Альянсом створення таємної коаліції. Туди можуть увійти країни-сусіди, які зможуть допомогти Україні збивати російські ракети.

Про це він заявив під час пресконференції з нагоди Дня ВПС України, передає УНІАН.

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Президент під час спілкування з журналістами зазначив, що це стосується, зокрема повітряної підтримки.

"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти ракет, що б'ють по Україні у напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", — каже він.

На думку глави держави, це рішення, "ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації". Прокоментував глава держави й бойові задачі наданих винищувачів, які увійшли в стрій.

"Сказати за місії бортів не можу, але думаю, що ви самі їх побачите. Незабаром очікуються ще борти від партнерів", — каже Зеленський.