Уряд дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони

Засідання уряду. Фото: Верховна Рада України

Уряд України на час воєнного стану дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони, а також не оголошувати розташування підприємств-постачальників. Мета рішення — захист даних від ворога.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на рішення, що ухвалили на засіданні 5 липня.

Читайте також:

Інформацію про які закупівлі можна не публікувати

Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Без застосування відкритих торгів або електронного каталогу можуть відбуватись закупівлі:

за нагальною потребою для ЗСУ;

військових формувань;

військових вишів;

правоохоронних органів;

ДСНС;

закупівлі "Укрзалізниці".

Йдеться про закупівлі, спрямовані на ремонт та відновлення техніки. Відповідні договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану.

"Задля безпеки замовників, постачальників та виконавців, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область. Це ускладнить пошук його місцезнаходження для ворога", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, уряд зобов'язав замовників формувати перелік документів, які подаються учасником процедури закупівлі, у вигляді двох окремих додатків до тендерної документації. Раніше такі вимоги могли бути у будь-якій частині тендерної документації й учасникам торгів було складно їх знайти.

Також замовники отримали право закуповувати товари у країн-партнерів, з якими Україна уклала угоди про вільні державні закупівлі без нижньої межі.

Нагадаємо, очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна зможе закуповувати дрони свого виробництва через закритий функціонал Prozorro: уряд ухвалив відповідну постанову.

В Дніпропетровському ТЦК вирішили замовити послуги перевезення військовозобов'язаних "до місця призначення за маршрутом": на це військкоми планують витратити 10 млн гривень.

В Кременчуці заплановано впровадити нову автоматизовану систему оповіщення: обійдеться цей проєкт міському бюджету в 88,6 млн гривень.