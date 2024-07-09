Правительство разрешило не публиковать информацию о закупках на нужды обороны

В Украине разрешили не обнародовать данные о закупках на нужды обороны
Правительство Украины на время военного положения позволило не публиковать информацию о закупках на нужды обороны, а также не объявлять расположение предприятий-поставщиков. Цель решения — защита данных от врага.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на решение, принятое на заседании 5 июля.
Информацию о каких закупках можно не публиковать
Правительство расширило перечень оснований для закупок без использования электронной системы закупок. Без применения открытых торгов или электронного каталога могут происходить закупки:
- по неотложной необходимости для ВСУ;
- военных формирований;
- военных вузов;
- правоохранительных органов;
- ГСЧС;
- закупки "Укрзализныци".
Речь идет о закупках, направленных на ремонт и восстановление техники. Соответствующие договоры будут обнародованы в электронной системе закупок через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения.
"Для безопасности заказчиков, поставщиков и исполнителей, заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где расположено предприятие, а только, например, район или область. Это усложнит поиск его местонахождения для врага", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство обязало заказчиков формировать перечень документов, которые подаются участником процедуры закупки, в виде двух отдельных приложений к тендерной документации. Ранее такие требования могли быть в любой части тендерной документации и участникам торгов было сложно их найти.
Также заказчики получили право закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижней границы.
Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина сможет закупать дроны своего производства через закрытый функционал Prozorro: правительство приняло соответствующее постановление.
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