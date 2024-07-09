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В Украине разрешили не обнародовать данные о закупках на нужды обороны

9 июля 2024 21:43
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Правительство разрешило не публиковать информацию о закупках на нужды обороны
Заседание правительства. Фото: Верховная Рада Украины
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Правительство Украины на время военного положения позволило не публиковать информацию о закупках на нужды обороны, а также не объявлять расположение предприятий-поставщиков. Цель решения — защита данных от врага.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на решение, принятое на заседании 5 июля.

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Правительство расширило перечень оснований для закупок без использования электронной системы закупок. Без применения открытых торгов или электронного каталога могут происходить закупки: 

  • по неотложной необходимости для ВСУ;
  • военных формирований;
  • военных вузов;
  • правоохранительных органов;
  • ГСЧС;
  • закупки "Укрзализныци".

Речь идет о закупках, направленных на ремонт и восстановление техники. Соответствующие договоры будут обнародованы в электронной системе закупок через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения.

"Для безопасности заказчиков, поставщиков и исполнителей, заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где расположено предприятие, а только, например, район или область. Это усложнит поиск его местонахождения для врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство обязало заказчиков формировать перечень документов, которые подаются участником процедуры закупки, в виде двух отдельных приложений к тендерной документации. Ранее такие требования могли быть в любой части тендерной документации и участникам торгов было сложно их найти.

Также заказчики получили право закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижней границы.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина сможет закупать дроны своего производства через закрытый функционал Prozorro: правительство приняло соответствующее постановление.

В Днепропетровском ТЦК решили заказать услуги перевозки военнообязанных "к месту назначения по маршруту": на это военные планируют потратить 10 млн гривен.

В Кременчуге запланировано внедрить новую автоматизированную систему оповещения: обойдется этот проект городскому бюджету в 88,6 млн гривен.

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